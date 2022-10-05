Уровень заболеваемости COVID-19 в Курганской области за неделю снизился на 50%

Заболеваемость ковидом в Курганской области за неделю снизилась на 50 процентов, заявили в региональном департаменте здравоохранения.

«Это следует из оперативных данных, размещаемых на портале стопкоронавирус.рф. С 28 сентября число выявленных случаев COVID-19 в Зауралье ежедневно снижалось: в начале периода был 341 случай, за последние сутки их выявили 171», - говорится в официальном заявлении облздрава.

За последние сутки в регионе с коронавирусом госпитализировали пять человек, выздоровело 486 зауральцев.

Ранее депздрав сообщил о том, что поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа можно в любой поликлинике по месту жительства. Также в Кургане работают пункты вакцинации. Ежедневно работает пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа в ТЦ Гиперсити: с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу – воскресенье с 12.00 до 17.00. График работы пункта вакцинации в Доме быта: с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00, в субботу с 15.00-19.00.

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