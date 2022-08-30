Ушел из жизни Белобородов Николай Андреевич

Коллектив Издательского дома «Новый мир» с прискорбием сообщает о безвременном уходе из жизни старейшего сотрудника Курганской областной общественно-политической газеты.

Профессионально заниматься фотографией Николай Андреевич начал в 1976 году, работал в фотоателье, фотолаборатории КЗКТ, Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ). В областную газету пришел работать в 1996 году. В командировках объездил всю Курганскую область, подмечая самые разные моменты нашей жизни. Николай Андреевич становился лауреатом и победителем всероссийских и региональных конкурсов, неоднократно организовывал персональные фотовыставки.

Прощание с покойным состоится в среду 31 августа в траурном зале Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу: проспект Машиностроителей, 34 (район ЖБИ) с 14 до 15 часов.

Редакция Издательского Дома «Новый мир» приносит глубокие соболезнования его родным и близким.