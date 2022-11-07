Усовершенствованные БМП-3 поступают в войска

Полпред Владимир Якушев сегодня, 7 ноября, в ходе рабочей поездки в Курганскую область посетил КМЗ.

«Работы идут достаточно напряженно, есть определенные сложности, но я уверен, что с теми задачами, которые стоят перед коллективом – вы успешно справитесь», - обратился к сотрудникам завода полномочный представитель Президента России Владимир Якушев, говоря о своевременности поставок боевых машин в Вооружённые силы страны.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что региону в целом удается наращивать и удерживать темпы промышленного производства, укреплять экономику, создавать новые рабочие места.

«Сегодня индекс промышленного производства по региону 104,1% - это достаточно высокие темпы по стране. И то же самое оборонзаказ – это не только выполнение государственной задачи, но и дополнительные рабочие места для Курганской области. КМЗ нанимает на работу большое количество молодых ребят, поэтому для региона это и налоги, и дополнительные рабочие места. Развивается и гражданская промышленность. Практически по всем заводам идет увеличение загрузки и объемов», - подчеркнул Вадим Шумков.

Полпреда и губернатора ознакомили с процессом конвейерной сборки боевых машин, а также изделий, подготовленных к отгрузке, в том числе БМП-3 с дополнительными комплектами защиты – решетчатыми экранами.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.