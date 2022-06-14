Успейте зарегистрироваться на "Утро"!

Идет регистрация на форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО».

В 2022 году форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО» состоится в двенадцатый раз, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На этот раз — в формате комьюнити.

Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована на участниках не как на отдельных единицах, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии.

"Участниками основной программы станут 500 молодых профессионалов от 18 до 35 лет, состоящих в молодёжных НКО, объединениях и сообществах. Зарегистрироваться может как один представитель команды, так и несколько", - прокомментировала Снежанна Трофимец, специалист пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

Форум пройдёт в два этапа: онлайн-мастерские по шести направлениям с 1 по 31 июля, и офлайн-часть в Ханты-Мансийске — с 1 по 10 августа. Также для специалистов по работе с молодёжью из регионов УрФО создана отдельная, менторская программа, по наставничеству и сопровождению деятельности молодёжных НКО.

Регистрация проходит на сайте events.myrosmol.ru/events/utro (перед регистрацией необходимо пройти небольшой курс). Приём заявок — до 15 июня.

Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО и правительство Югры, главный партнёр – Федеральное агентство по делам молодёжи.