Установленной в Центре илизарова бронзовой собаке исполнилось 10 лет

Сегодня бронзовой собаке по кличке Спица, установленной в парке Центра Илизарова, исполнилось 10 лет. Над архитектурной композицией из бронзы и натурального камня работала курганский скульптор Людмила Лапердина, известная горожанам по памятнику «Родителям» в городском саду.

В основу скульптуры «Они служат науке» легла фотография реальной собаки Спицы, овчарки, которой в научных целях на голень был установлен аппарат внешней фиксации. Дело в том, что собаки участвуют во многих исследованиях научных сотрудников экспериментальной лаборатории Центра Илизарова, чтобы в дальнейшем использовать конструкции аппаратов и методики для лечения людей.

Сквер, где установили памятник всем экспериментальным животным, приобрел название Собачкин сквер. Ни одна делегация гостей Центра не проходит мимо этой скульптуры. И как все памятники, этот также быстро оброс легендами: подержишь собачку за лапу – обретешь верного друга, потрешь ей бронзовый нос – станешь здоровым. Поэтому эти части памятника блестят по-особенному.

Спица – одна из излюбленных фотозон горожан в Илизаровском парке. За свою бронзовую героиню признают настоящие собаки, питомцы семьи Жуковых из Кургана, а также мохнатые модели из городского клуба собаководов.

К юбилею памятника «Они служат науке» воспитатели Центра провели с маленькими пациентами тематическую беседу о дружбе человека и собаки, мастер-класс по созданию собак в разных техниках бумажного творчества, а также уроки рисования портрета четвероногих друзей.

Бронзовый персонаж на красной яшме часто попадает на холсты профессиональных художников.

По информации группы маркетинга Центра Илизарова.