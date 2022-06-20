В 100 метрах от озера «Медвежье» построили четыре коттеджа для туристов

В санатории «Озеро Медвежье» в Петуховском районе открыли три новых деревянных коттеджа, готовят к запуску четыре глэмпинга – небольших сооружений для проживания, объединяющих в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

В новых коттеджах может расположиться семья или компания из четырёх человек. Имеется полностью оборудованная кухня, санузел с душевой кабиной, спальня, гостиная с диваном.

Коттеджи расположены всего в 100 метрах от лечебного пляжа уникального озера «Медвежье», по лечебным свойствам схожим с Мёртвым морем, сообщили в пресс-службе главы региона.

В последние годы по инициативе губернатора Вадима Шумкова в санатории идут значительные преобразования. Он превращается в уникальную здравницу Курганской области.

Уже привели в порядок действующую водогрязелечебницу, завершается ремонт столовой, Дома культуры.

В санатории благоустроили пляж. В этом сезоне здесь открывает свою работу летнее кафе, где под уютными зонтиками можно посидеть на берегу с красивыми видами на озеро, сообщает группа правительства региона в соцсети «Вконтакте».

Кроме того, на территории заменили освещение, асфальт на аллеях, закупили новые скамейки.

«Этому уникальному месту не хватало развитой инфраструктуры и комфорта. Теперь это все появляется. Если развитие санатория пойдёт такими же темпами, он станет гордостью Курганской области», - отметила заместитель генерального директора АО «Курганфармация» по санаторно-курортной деятельности Элина Сахарова.