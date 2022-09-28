В 174 школах, садиках и больницах Кургана дали отопление

В городе Кургане количество учреждений социальной сферы, получающих теплоресурс, по состоянию на 16:00 часов 28 сентября увеличилось до 174-х.

Как сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Роман Медведев, на это время запуск произошёл в 39-ти школах, 63-х детских садах, 34-х больницах, детском доме и 37-ми прочих объектах соцкультбыта.

Напомним, отопительный сезон для учреждений социальной сферы в Кургане начался вчера, 27 сентября. С каждым часом количество запущенных объектов увеличивается. Запуск отопления в многоквартирных домах начнется с 3 октября. В пресс-службе администрации города уточнили, что включение будет проводиться по графику по мере готовности домов – по заявкам управкомпаний и обслуживающих организаций.

Заполнение систем теплоносителем будет выполняться по заявкам управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, домов с непосредственным управлением согласно графику, сформированному с учетом готовности домов, рассказал исполнительный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев. При этом с запуском теплопунктов основная работа, отмечалось, ложится на управляющие организации, непосредственно на слесарей, технический персонал, которые должны пройти по своим объектам, открыть задвижки и отрегулировать подачу тепла внутри домов.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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