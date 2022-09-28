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В 35 школах Кургана стали тёплыми батареи

Запуск тепла для многоквартирных жилых домов и прочих потребителей начнется с 3 октября.

28 сентября, 2022 - 15:00

В Кургане теплоноситель подан в 35 школ, 56 детских садов, 23 учреждения сферы здравоохранения. Кроме того, тепло получил 21 объект социальной сферы – это библиотеки, детский дом, учреждения дополнительного образования.

Отопление запущено в трех многоквартирных жилых домах, на первых этажах которых расположены объекты соцферы – поликлиники, детские сады, сообщили в пресс-службе администрации города.

Директор Департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, что подключение объектов соцсферы на территории города Кургана продолжается, с каждым часом их количество увеличивается. Подача теплоносителя в здания, где находятся объекты социальной сферы, – на особом контроле администрации города.

Напомним, что в целом запуск тепла для многоквартирных жилых домов и прочих потребителей начнется с 3 октября.

 

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28 сентября, 2022 - 15:00

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