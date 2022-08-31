В 4 микрорайоне Заозёрного начался первый этап благоустройства нового парка

В 2021 году парк в 4-м микрорайоне Заозёрного жилого массива стал лидером в онлайн-голосовании за общественные территории, которые планировалось благоустроить в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы проводятся за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов.

В настоящее время на объекте идут подготовительные работы. Грунт для подсыпки территории парка завозят по созданным подъездным путям. Завезено уже около 28 тысяч кубометров грунта. В этом году планируется выполнить вертикальную планировку участка, очистить от ила и камыша водоём, сохранившийся в центре парка. Рабочие подрядной организации также укрепят берег водоёма, должны создать сеть тропинок, разбить газоны, установить светильники. За зданием «Магнита» появится асфальтированный тротуар, обустроятся подъездные пути , откосы, ступеньки для входа в парк.

В следующем году продлят пешеходно-тропиночную сеть, частично установят малые архитектурные форму, озеленят территорию. Планируется высадить крупномеры – ивы различных пород, сообщает пресс-служба властей Кургана.

В этом году в онлайн-голосовании одним из лидеров стала территория, прилегающая к парку в 4-м микрорайоне. В следующем году там установят площадку для занятий экстремальными видами спорта, в том числе велоспортом ВМХ и скейтбордингом. А между 4-м и 12-м микрорайонами в Заозёрном строят школу на 1500 мест.

Фото пресс-службы администрации Кургана.

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