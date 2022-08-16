В агрохолдинге «Кургансемена» выступили ведущие специалисты производства масличных культур со всего Урала

Научно-практическая конференция «Производство масличных культур в Уральском федеральном округе» прошла в агрохолдинге «Кургансемена» 12 августа. Крупное мероприятие приняло более ста производителей масличных культур со всего Урала – Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Цель мероприятия заключалась в обмене опытом по производственным технологиям в теории и на практике. Конференция является единственной платформой для представителей масложировой отрасли, отметили в пресс-службе «Кургансемена».

Открыли мероприятие директор АПК Павел Кощеев и генеральный директор АО «Кургансемена» Марат Исламов.

За последнее десятилетие производство основных масличных культур в УрФО увеличилось в 3 раза, с 138 до 415 тысяч тонн. С учетом увеличения посевов можно ожидать валовой сбор более 500 тыс. тонн, сообщили выступающие.

Программа мероприятия была разделена на две части: теоретическую и практическую. В теории рассказали, что необходимо повышать урожайность, совершенствовать культуру земледелия, работать над снижением себестоимости в производстве.

Глава представительства АО Фирмы «Август» по Алтайскому краю Сергей Капустин подробно рассказал о грамотном выборе средств защиты растений и удобрений для масличных культур. Своим опытом работы поделились и местные аграрии. Докладчики представили результаты своей работы, останавливаясь на нюансах, влияющих на получение достойного урожая.

Сотрудники агрохолдинга «Кургансемена» подробно рассмотрели технологию, экономику производства, вопросы подготовки семян и результаты государственного сортоиспытания. Многие из участников конференции стали для предприятия не только поставщиками сырья для маслозавода, но и добрыми партнерами. Также на конференции присутствовали и представители одной из ведущих в мире компаний среди производителей семян подсолнечника и кукурузы «Лимагрен», единственным представителем на Урале которой является Курганский агрохолдинг.

Затем делегаты отправились в поля, где посетили демонстрационные посевы подсолнечника, также побывали на производственных полях и на Курганском заводе растительных масел. Одно из крупнейших маслоперерабатывающих предприятий в УрФО способно ежегодно переработать более 35 тысяч тонн маслосемян подсолнечника, льна и рапса.

Представители масложировой отрасли не только поделились своими технологиями, но и узнали об опыте других. Такие конференции способствуют обмену опытом, благодаря чему сельскохозяйственные отрасли развиваются с каждым днём.

Информация и фото предоставлены пресс-службой агрохолдинга «Кургансемена»

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