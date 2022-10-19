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В Альменеве Курганской области семье мобилизованного сложили новую печь

Печника и материалы предоставили власти муниципального округа

18 октября, 2022 - 14:28

Семье мобилизованного жителя села Чистого власти Альменевского округа несколько дней назад оказали помощь. В доме, где они проживают вместе с супругой и тремя детьми, была неисправна печь. После технического осмотра оказалось, что печь даже не подлежит ремонту.

Специалисты завезли необходимые стройматериалы, а местный предприниматель предоставил печное литье. В свою очередь, администрация округа нашла печника для выполнения социального заказа, который сумел за два дня справиться с задачей – сложить печь заново.     Также власти муниципального образования помогли двум женщинам – матерям мобилизованных жителей. По просьбам их мобилизованных сыновей была сформирована заявка на лекарства. Непосредственную помощь по обеспечению медпрепаратами оказала Альменевская центральная районная больница, в частности ее руководитель Ирина Кувалдина.

Отметим, что работа по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан в Альменевском муниципальном округе ведется по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Юлия Кондратова. Газета «Трибуна». Альменево.

 

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18 октября, 2022 - 14:28

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