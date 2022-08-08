В Альменево голосуют за вариант оформления лицевого фасада местной школы

В рамках начавшегося капитального ремонта Альменевской средней школы предлагаем жителям села Альменево проголосовать за понравившийся визуальный вариант будущего фасада здания.

Предлагаются три цветовых варианта оформления лицевой части фасада здания.

«Прошу жителей ответственно подойти к голосованию, ведь цветовая гамма должна не просто быть приятна, но и дополнять общий архитектурный цветовой ряд центральной части села», - обратился к жителям глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко.

Ранее «Новый мир» публиковал новость о том, что партия «Единая Россия и газета «Московский комсомолец» запустили специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ».

По словам координатора проекта Рамиля Салеева, сейчас в регионе организованы целые штабы которые контролируют ход работ. Туда вошли представители региональной и муниципальной власти и единороссы. Салеев также утверждает, что члены партии будут контролировать все этапы выполняемых работ — от документации до приемки школы».

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