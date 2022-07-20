В Альменево обсудили объединение двух учреждений здравоохранения

Вчера, 19 июля, в Альменево 19 июля прошла встреча представителей департамента здравоохранения с руководством округа, коллективом Альменевской ЦРБ и населением. Обсуждался важный вопрос – объединение Альменевской и Шумихинской центральных районных больниц в одно медицинское учреждение – межрайонную больницу № 7.

Разговор был насыщенным и эмоциональным, ведь от медицинских услуг во многом зависит качество жизни всех жителей округа.

Во встрече приняли участие Наталья Осина – главный врач Курганского областного перинатального центра, Елена Ахмадышина - заместитель начальника управления, начальник отдела медицинской помощи детям , главный врач –онколог области Гиви Сепиашвили, а также главный врач Шумихинской ЦРБ Андрей Устинов.

Процесс объединения в настоящее время идет во многих медучреждениях Курганской области в рамках областного проекта и поставленных правительством региона задач по улучшению качества медицинской помощи населению.

По словам представителей областного департамента, предстоящее укрупнение позволит более рационально использовать финансовые средства, направляя их на закупку нового оборудования, лекарств и оплату труда медицинских работников.

Главный вопрос, который волновал практически всех во время мероприятия – как изменится работа альменевских врачей. Представители департамента утверждают, что все медицинские работники продолжат трудиться в новом учреждении, изменится лишь запись в трудовой книжке. Скорая помощь также продолжит свою работу в штатном режиме. Мало что изменится и в педиатрической службе.

Альменевские доктора продолжат работать в штатном режиме. А их пациенты по-прежнему смогут прийти на прием в свое медучреждение. При этом после объединения появится возможность получать высокотехнологичные медицинские услуги не только в областном центре. но и в Шумихе. Также могут осуществляться выездные приемы в Шумихе и Альменево.

Жители Альменево, пришедшие на встречу задавали много вопросов, говорили о наболевших проблемах и о том, что их тревожит в связи с предстоящим объединением медицинских учреждений. Что будет с лабораторией? Как люди станут записываться на прием? Не сократят ли какие-нибудь должности в районной больнице? Будет ли физкабинет? И как альменевцы смогут добираться до Шумихи, учитывая крайнюю изношенность дороги Альменево-Малышево.

Медработников в свою очередь, волновали моменты, связанные с практической реализацией реформы. Останется ли кадровая служба и руководитель больницы в Альменево? Не придется ли за каждой справкой обращаться в Шумиху или Курган? Как изменится зарплата и формат работы?

Татьяна Осина считает, что в настоящее время изменить ситуацию с обеспечением сельского населения качественной медицинской помощью возможно исключительно путем создания межрайонных центров, где будут сосредоточены специалисты разного профиля и современное оборудование. С учетом численности населения, создание таких центров сегодня возможно лишь путем объединения районных больниц.

«Поскольку и для Шумихи, и для Альменево больница станет единой, будет один главный врач, головной организацией станет Шумихинское отделение, в Альменево однозначно останется свой руководитель филиала, который сможет решать вопросы на месте. Эти обязанности может продолжить выполнять Ирина Кувалдина, которая сейчас является главврачом Альменевской ЦРБ, растолоковала Елена Ахмадышина. С ее слов, помощь в «головной» больнице будет организована, как в крупных городских больницах, в структурных подразделениях будет оказываться первичная медико-санитарная помощь. Сохранятся дневные и круглосуточные стационары, скорая помощь, фельдшерско-акушерские пункты.

Сепиашвили сказал, что в Шумихе будет создан также центр онкологической помощи, который объединит в этой сфере пять районов, оборудование для этих целей уже поставляется, готовятся специалисты.

Что касается участка дороги между Альменево и Малышево, то ремонт этих 11 километров пройдет в 2023 году, утверждает глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко.

Встреча в Альменево прошла конструктивно – это отметили многие её участники, представители департамента взяли на заметку вопросы и предложения жителей Альменево, которые прозвучали в ходе беседы.

Однако директор местной школы Александра Бабикова высказала тревогу по поводу предстоящего объединения:

«Здесь есть и положительные, и отрицательные моменты. Положительное в том, что появятся востребованные специалисты, возможно у наших медиков повысится заработная плата. Другой вопрос, что медицинские работники у нас многие уже возрастные, согласятся ли они на такой формат работы – с выездами в Шумиху. Тревожит вопрос с предоставлением транспортных средств, для этих поездок», - сообщила она.

Но представитель депздрава Елена Ахмадышина сказала педагогу, что новое дело всегда принимается с волнением и тревогой и заверила, что в департаменте услышали предложения, которые будут учтены. По ее мнению, в целом встреча оказалась конструктивной и выразила уверенность, что положительный эффект от встречи достигнут.

Андрей Устинов, главврач Шумихинской ЦРБ считает переговоры с местными медработниками и представителями населения плодотворными и пообещал работать над проблемами.

А глава Альменевского округа Снежко считает, что усилия по объединения медицинских учреждений продиктованы временем: «Паниковать или бояться изменений не стоит», - оптимистично настроен местный руководитель.

Далее он высказался в том духе, что когда произойдет объединение, у жителей округа может появиться возможность получать высококвалифицированную медицинскую помощь, так как эта реформа позволит зайти в федеральные программы и получить очень дорогостоящее современное оборудование.

Оснастить каждую районную больницу многомиллионными аппаратами на сегодняшний день невозможно. И в областной центр нашим жителям каждый раз отправляться для современных диагностических исследований или приема профильных специалистов неудобно и недешево. К тому же пропускная способность у межрайонной больницы будет, несомненно ,выше, чем у областной, значит, намного сократится ожидание приемов. К этому добавлю, что будут осуществляться плановые выездные приемы специалистов, как в Альменево, так и в Шумихе.

Юлия Кондратова. Фото автора.

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