В Альменево продолжается строительство мечети

Несколько дней назад в Альменево состоялось знаковое для многих событие – первый ковш земли был вынут под строительство фундамента для будущей мечети.

Как рассказал инициатор строительства председатель Альменевской районной общественной организации национальных культур Рифад Каримов, решение о строительстве было принято еще в 2018 году на Всероссийском Сабантуе. С тех пор дело постепенно продвигалось. Сначала был создан проект и проектно-сметная документация. Затем закупили стройматериал и огородили место строительство забором. А несколько дней назад приступили к фундаментным работам.

«Котлован под фундамент почти готов, - рассказал Рифад Галеевич, - Работы тормозит погода, дожди. Но дело движется. Сейчас на строительстве трудятся добровольцы – Исакаев Фаиль и Сабиров Наркис. В установке забора очень помог Исмагилов Марат. Спасибо им большое».

Все строительство ведется на пожертвования граждан. По словам общественника, в магазинах и мечети расположены ящики для сбора средств, также открыт расчетный счет, куда люди перечисляют финансы.

- Люди откликаются, и не только альменевцы, среди меценатов жители Тюмени, Челябинска, уроженцы Альменево и земляки - говорит Рифад Каримов, - также помог Муфтият Челябинской и Курганской области.

Юлия Кондратова

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.