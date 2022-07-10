В Альменевском муниципальном округе капитально ремонтируют медучреждения

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Альменевской центральной районной больнице проходит капитальный ремонт.

Контракт на проведение ремонта заключен с ООО «КАСКАД» на сумму 8,7 млн рублей. В настоящее время ведутся работы по оштукатуриванию стен, электромонтажные работы, производится устройство напольного покрытия и облицовка стен плиткой.

«Подходит к завершению и выполнение капитального ремонта фельдшерско – акушерского пункта в селе Бороздинка. Уже выполнен ремонт полов, уложены плитка и линолеум, выполнены штукатурные, малярные и плиточные работы, осуществлена покраска потолка, установлено электрооборудование, мебель, заменены оконные и дверные блоки, выполнен ремонт крыльца»,- комментирует руководитель Альменевской центральной районной больницы Ирина Кувалдина.

В департаменте здравоохранения Курганской области отметили, что что в 2024 году работа по капитальному ремонту больницы может продолжиться.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.