В Альменевском муниципальном округе начали делать «консервы» для коров

- Этого действительно не делали с прошлого века, - рассказывает Сергей Прохоров, заместитель главы Альменевского муниципального округа, заведующий отделом сельского хозяйства, - по-моему последний раз сенаж для крупного рогатого скота заготавливали еще в девяностых годах. А между тем, это очень хорошая практика, которая дает ощутимый плюс - увеличивается продуктивность коров, производство молока, происходит увеличение производства мяса, - поясняет Сергей Владимирович.

В этом сезоне сенаж взялись заготавливать два хозяйства – КФХ Сабирова Усмана и КФХ Одиноева Курбона.

Начинать заготовку сочных кормов альменевским фермерам в отделе сельского хозяйства предлагали не раз. Беседы с главами КФХ и консультирование было и в прошлом году. Однако, по словам Сергея Прохорова, земледельцы прислушались к этому предложению только в нынешнем сезоне.

- Пока что два хозяйства решили попробовать, - говорит руководитель сельхозотдела, - но я уверен, что когда они получат хороший результат в виде увеличения продуктивности, кстати - заметного увеличения - то их примеру последуют и другие.

Курбон Одиноев, глава КФХ, рассказал о том, как идет работа:

- Заготавливаем корма, все нормально. Сегодня третий день работаем, заготовили триста пятьдесят тонн сенажа. Вот, видите - здесь донник, мы его скашиваем. Сейчас буду отгружать его в машину. У нас работает на вывозе два МТЗ, один КАМаЗ. Потом корм трамбуем «Кировцем» – и день, и ночь. Одну яму закроем сегодня, затем планируем вторую. Там у нас должна быть зерносмесь – горох, овес, ячмень. Сенаж мы заготавливаем первый раз, и его должно хватить надолго.

К слову, в заготовке сенажа в порядке взаимопомощи участвуют пять хозяйств. На вывозе кормов работает техника из других КФХ. Так как по технологии простои не допустимы, требуются «запасные» варианты, ведь если вдруг поломка, то стоять ремонтироваться просто некогда.

При закладке в зелёную массу добавляют соль и специальную закваску. После тщательного утрамбовывания, корм закрывают специальной пленкой – и «консерва» для коров готова. Как рассказали нам в хозяйстве Одинаева, укрывной спецматериал привезли из Подмосковья.

Заготовка силоса и сенажа позволяет обеспечить домашних животных кормами во время длительного зимнего стойлового периода или в качестве подкормки в вечернее и ночное время. Альменевские земледельцы надеются, что использование незаслуженно забытых традиционных форм заготовки кормов приведут к отличным результатам.

Согласно цифрам, озвученным Департаменатом АПК Курганской области, Альменевский муниципальный округ находится в лидерах и по заготовке сена.

Юлия Кондратова. Фото автора.

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