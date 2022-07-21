В Альменевском округе продуктовые наборы бесплатно получили более ста человек

Мукой отличного качества зауральского производства восхитилась одна из получательниц продуктовых наборов в Альменево – Наталья Чувардина. Она рассказала, что из этой муки очень здорово стряпать. Как раз в день нашей беседы она испекла потрясающий кекс, и пирог с ягодами.

- Вы нас вдохновили покулинарить, - смеется она.

Адресную продуктовую помощь получили 119 жителей Альменевского муниципального округа в течение июня и июля. Об этом рассказала Светлана Жилкина ВрИО начальника ГБУ «КЦСОН по Альменевскому, Куртамышскому и Целинному районам».

- В конце июня мы начали выдавать наборы, списки пришли из управления пенсионного фонда Курганской области, - отметила Светлана Леонидовна, а мы потом по этим спискам находили людей, приглашали получить продукты, если кто-то не мог приехать, увозили сами на дом. Правда, таких было немного, на дом мы доставили двум семьям.

Продуктовый набор, стоимостью пять тысяч рублей, включает в себя два десятикилограммовых мешка муки, двадцать банок тушенки, шесть бутылок растительного масла, по пять упаковок манной, ячневой, пшеничной круп и семь упаковок перловой крупы. Получатели довольны, ведь это неплохое подспорье для семейного бюджета?

Наталья Чувардина - мама троих детей. Сын уже взрослый, военнослужащий. Маму радуют дочери - двойняшки - Виктория и Вероника (13 лет) Виктория учится в 8 классе. Вероника обучается на дому.

- Продуктовый набор мы получаем второй раз. Очень благодарны. Все продукты нам необходимы. Крупы производства Шадринска, очень хорошие. Рады за российского производителя. Нам понравилась манка, из нее получаются вкусные запеканки и каши. Да и вообще продукты высокого качества, - говорит Наталья.

Еще одна получательница адресной помощи Альбина Зарипова также сказала слова благодарности:

- Набор я получила в июне. Это было в первый раз. У меня двое сыновей. И мы были рады всему. Особенно маслу подсолнечному. И тушенка замечательная, - поделилась она.

Напомним, что адресная помощь в виде продуктовых наборов производилась на основании постановления правительства Курганской области .

Право на получение адресной помощи имеют следующие категории граждан: неработающие инвалиды и один из родителей ребенка-инвалида.

Юлия Кондратова. Фото предоставлено Натальей Чувардиной..

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