В альменевской библиотеке открыли специальный зал для молодежи

Молодёжное пространство для общения и творчества открылось в Альменевской центральной библиотеке по инициативе АНО «Аура» и при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, сообщает Молодежный портал Зауралья prospekt45.ru.

Этим летом сотрудники библиотеки и волонтёры ремонтировали один из залов центральной библиотеки. Для обновлённого зала приобретена новая мебель, установлено современное оборудование. Изюминкой стала интерактивная стена, которая может расширить возможности: использовать визуальные эффекты, рисовать, писать, увеличивать появляющиеся окна и фотографии, просматривать видео, создавать абстрактные проекции, играть в различные познавательные игры.

В обновленном зале будут проходить мастер-классы по прикладному искусству: работа с полимерной глиной, эпоксидной смолой, знакомство с декупажем, батиком, рисование эбру. Также будут организованы лекции и тренировки от спикеров, направленные на психоэмоциональное здоровье личности. Организаторы намерены проводить информационно-просветительские встречи для молодежи по юридическому и финансовому направлениям.

Фото Юлии Шкодских.

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