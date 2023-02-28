В АПК Курганской области реализуется огромное количество инвестпроектов

В Курганской области мощный агропромышленный комплекс. За прошлый год он увеличил производство сельхозпродукции в 1,4 раза – наилучший результат среди всех регионов РФ. За счет чего это произошло, деловому журналу «Эксперт Урал» рассказал губернатор Вадим Шумков.

- Мы поддерживаем все формы хозяйствования в АПК. По крупным проектам – субсидируем часть затрат на строительство объектов, а также приобретение нового оборудования и техники. По малым – в основном это субсидии на техперевооружение. По фермерам и ЛПХ – гранты и субсидирование приобретения КРС, - сообщил глава региона.

В аграрном секторе Курганской области реализуется большое количество инвестиционных проектов. Завершено строительство теплицы на 12,5 гектара в Сафакулевском округе. В Щучанском округе создан комплекс по переработке зерна и производству муки стоимостью более 3 млрд рублей, и рядом начат еще один крупный проект с объемом капвложений более 1 млрд рублей.

- В Кетовском округе сейчас идет модернизация основной птицефабрики с объемом инвестиций также более 3 миллиардов. В Кетовском же округе идет строительство свинокомплекса стоимостью под миллиард рублей, и еще несколько строятся в других округах с объемом инвестиций поменьше. Завершили строительство и оснащение бойни и цеха технических фабрикатов в Частоозерье. Строится целый ряд ферм по содержанию молочного КРС – Далматовский, Шадринский округа, Курган, - перечислил Вадим Шумков.

Реализация ряда проектов по выпуску растительного масла дала рост его производства на 300%. Начато строительство завода по производству круп. Помимо этого есть огромное количество мини-проектов по разведению мясного КРС и овец практически во всех округах.

- С учетом этого года поголовье мясного КРС и овец к базе 2019 года будет удвоено. Именно благодаря этим проектам, достойному урожаю сельхозкультур регион стал первым в РФ по динамике роста аграрной продукции. Потому процесс развивается быстро и многомерно. Будем продолжать, - пообещал губернатор Курганской области.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.