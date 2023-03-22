В Банке России заявили о снижении инфляции в Курганской области десятый месяц подряд

По данным отделения Курган Банка России, годовая инфляция в Курганской области в феврале продолжила замедляться. В последний зимний месяц она достигла 9,8%. Цены удерживают сдержанный потребительский спрос и расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.

Среди причин, влияющих на снижение инфляции в регионе, в региональном отделении Банка России назвали рекордный урожай зерновых культур, что сдержало рост затрат животноводов на корма для животных. В связи с этим объем производства молока и мяса увеличился, что привело к росту их предложения в регионе. Рост цен на молоко, мясо и продукты их переработки (сметана, творог, мясной фарш, вареные колбасы) замедлился.

Также в банке отметили, что курганцы, как и месяц назад, феврале не торопились покупать товары длительного пользования. Это привело к замедлению годового роста цен на отдельные электротовары и бытовые приборы. Продолжили дешеветь смартфоны, а телевизоры и ноутбуки стоили меньше, чем годом ранее. Авторынок заполнялся азиатскими брендами, рост предложения привел к замедлению годового роста цен на подержанные машины и новые иномарки.

В феврале спрос зауральцев на перелеты сократился, что повлекло за собой уменьшение годового темпа прироста цен на авиабилеты в регионе.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране может составить 5–7% в 2023 году, затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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