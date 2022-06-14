В базе данных службы занятости населения Курганской области 7,7 тыс. вакансий

С начала года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась на 2,1 тыс. человек и на сегодняшний день составляет 4,9 тыс. человек.

За 5 месяцев 2022 года службой занятости населения трудоустроено 5 тысяч человек!

В управлении по труду и занятости утверждают, что сейчас в регионе исторически один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы.

«Мы постоянно отслеживаем ситуацию на рынке труда. Существенному снижению безработицы способствовало создание рабочих мест на новых производствах, которые открываются в регионе, на предприятиях, которые продолжают активно развиваться и наращивать объемы выпускаемой продукции, а также возможность пройти бесплатное переобучение или получить поддержку на создание своего дела, своего бизнеса, в том числе и в рамках «Социального контракта». Летом обычно бывает незначительный рост уровня безработицы, так как в службу занятости обращаются граждане, которые высвобождаются после завершения отопительного сезона, например, кочегары. Тем, кто не хочет менять сферу деятельности, на лето мы предлагаем общественные и временные работы», - отметил начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

Чтобы трудоустроиться на общественные и временные работы, нужно обратиться в местные центры занятости населения по месту жительства.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.