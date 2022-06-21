В Белозерском муниципальном округе капитально отремонтируют три школы

В Белозерском муниципальном округе в этом году начнётся капитальный ремонт сразу трёх школ.

Как рассказали в отделе образования Белозерского муниципального округа, в Светлодольской средней школе ведётся обновление фасада, в Стеклозаводской уже залили новые полы, а в Памятинской школе ремонт полов в самом разгаре, кроме того, в здании штукатурят стены и скоро начнут менять окна – новые рамы уже завезли.

Всего по федеральной программе за два года в Курганской области отремонтируют 58 зданий общеобразовательных организаций.

Напомним, что в рамках федеральной программы модернизации школ обновятся не только здания, но и подходы к работе с обучающимися и их родителями. Для этого управленческие команды школ и учителя пройдут курсы повышения квалификации, будут пересмотрены подходы к организации воспитательной работы. Кроме того, в школах появится новое современное оборудование и мебель.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона, за ходом ремонтных работ и их качеством наблюдают представители власти, общественные организации, а также родители, которые не только мониторят ситуацию, но и предлагают свои идеи по оформлению классов и их наполнению.