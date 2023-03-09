В Белозерском округе бизнес-леди научила многодетную маму делать необычные причёски

Индивидуальный предприниматель-парикмахер из села Першино Белозерского округа Милана Мирзеева подключилась к добровольческой деятельности. И в этом деле она использует свои профессиональные навыки.

Как сообщили в районной газете, накануне женского праздника Милана Мирзеева провела мастер - класс по заплетению косичек в многодетной семье. А еще рассказала маме и её дочкам, как быстро с помощью мелких резиночек можно прибрать непослушные волосы на голове. После мастер-класса предприниматель вручила девочкам и маме подарки: расческу для волос, бантики на резиночках и яркие заколки.

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