Новый мир
Курган -3o
Курс ЦБ:$75,9080,13
16+
Версия для слабовидящих

В Белозерском округе бизнес-леди научила многодетную маму делать необычные причёски

Принесла подарки для детей.

9 марта, 2023 - 16:37

Индивидуальный предприниматель-парикмахер из села Першино Белозерского округа Милана Мирзеева подключилась к добровольческой деятельности. И в этом деле она использует свои профессиональные навыки.
Как сообщили в районной газете, накануне женского праздника Милана Мирзеева провела мастер - класс по заплетению косичек в многодетной семье. А еще рассказала маме и её дочкам, как быстро с помощью мелких резиночек можно прибрать непослушные волосы на голове. После мастер-класса предприниматель вручила девочкам и маме подарки: расческу для волос, бантики на резиночках и яркие заколки.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

9 марта, 2023 - 16:37

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество