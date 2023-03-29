В Белозерском округе газифицируют более 260 домовладений

В деревню Екимово, село Речкино и деревню Куликово Белозерского муниципального округа придёт газ. Здесь строят сети газораспределения протяженностью 15 км.

Исполнителем работ по контракту является предприятие «Монтаж-уют». Проектом предусмотрена газификация 267 домовладений. В настоящее время предприятие за 14,7 млн рублей приступило к выполнению работ по заключенному договору.

Проект строительства сетей газораспределения обеспечит доступ к «голубому топливу» и сельскохозяйственному предприятию агрокомплекс «Куликов Родник» в селе Куликово, что в свою очередь позволит расширить производство и реализовать проект строительства цеха по производству соевого масла и соевого шрота с созданием дополнительных рабочих мест в округе. Всего в рамках проекта будет создано около 18 рабочих мест.

«Реализация проекта газификации населенных пунктов Белозерского муниципального округа благоприятно отразится на качестве жизни граждан и будет способствовать экономическому развитию округа», - подчеркнул директор Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

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