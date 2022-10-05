В Белозерском округе готовятся к открытию комплекса «Казачья усадьба»

В Белозерском округе в рамках программы сбережения и продвижения исторического наследия готовится к открытию историко-этнографический комплекс «Казачья усадьба».

После завершения он составит единую историко-этнографическую площадку с воссоздаваемыми рядом объектами этнодеревни. И будет связан экскурсиями с воссозданным ранее святилищем Савин, а также реконструкцией кургана Гагарье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

По словам главы региона в этом году начнется ремонт дороги на Боровое, которая идёт на Савин. «Сделали 5 км. В следующем ее завершим (ещё 10 км), и сделаем ремонт дороги от федеральной трассы «Иртыш» через Борки и Бузан, которая идёт также в сторону Борового от Кургана (более 20 км). Далее, по словам главы регион в планах реконструкция и восстановление ещё нескольких объектов истории и районного музея», - продолжил он.

Губернатор Шумков также сообщил, что в текущем году завершится строительство и отделка сгоревшего три года назад храма в Чимеево.

«Два года назад построили там 5 км новой соединяющей куски дороги в асфальте, а в следующем году начнём ремонт старых участков дороги, ведущих в Чимеево, с двух сторон - от федеральной трассы Курган - Екатеринбург до федеральной трассы Курган - Тюмень общей протяжённостью почти 40 км».

Источник фото: Телеграм-канал силаVправде (V. Шумков)