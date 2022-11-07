В Белозерском округе в честь Дня народного единства провели волейбольный турнир

В День народного единства, 4 ноября, в зале Белозерской ДЮСШ разыграли награды по волейболу.

«В турнире приняли участие три команды, в том числе две из Белозерского округа: «Красная машина» (Виктор Попов, Дмитрий Баитов, Алексей Бурнашов, Максим Максимов, Олег Каргопольцев) и «Славяне» (Алексей Худорожков, Анастасия Чернышова, Анатолий Чепынин Денис Рудовский Юрий Спирин Василий Логин и Екатерина Белобородова). Еще одна команда из «Ночной Волейбольный Лиги» города Кургана во главе с одним из лучших волейболистов области Юрием Теплоуховым», - рассказал об итогах один из участников волейбольных баталий Василий Логин.

В упорной борьбе, победив соперников со счётом 3:2 и 3:1, лидерами стали спортсмены из областного центра. Вторые третье места заняли две белозерские команды «Красная машина» и «Славяне» соответственно.

Лучшими игроками турнира признаны Дмитрий Баитов и Анастасия Ерохина.

Фото сообщества «Спорт в Курганской области» в социальной сети «Вконтакте».

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