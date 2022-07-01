В Белозерском открыли мемориальную доску героям, погибшим в спецоперации на Украине

Сегодня, в День ветеранов боевых действий, в селе Белозерском состоялся митинг, на котором открыли мемориальную доску героям - землякам, погибшим в ходе специальной операции на Украине. «На мероприятие были приглашены матери наших земляков - молодых парней, исполнивших свой патриотический долг перед Родиной ценой своей жизни», - рассказала редактор Белозерской районной газеты Наталья Рыбина.

Коллега перечислила: Светлана Викторовна Курасова - мать Виктора Павловича Курасова, погибшего на северном Кавказе, Тамара Сергеевна Тарханова -мать Александра Александровича Тарханова, погибшего на Украине , Инна Ильинична Пилюгина - мать Ильи Вадимовича Пилюгина, погибшего на Украине , Надежда Михайловна Бузмакова - мать Анатолия Сергеевича Бузмакова, погибшего на Украине.

«Низкий поклон вам, солдатские матери, взрастившие и воспитавшие сыновей, которыми мы гордимся», - написала Наталья Рыбина на своей странице в соцсети «Вконтакте».

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