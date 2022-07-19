В Белозерском районе прошёл молодёжный интенсив

В Белозерском районе в лагере им. А. Рогачёва прошёл районный молодёжный интенсив «Здоровый образ жизни – сила поколения». На мероприятие приехали ребята из Ягоднинской, Белозерской, Стеклозаводской, Першинской, Романовской, Памятинской, Рычковской, Светлодольской школ.

Торжественное открытие началось с приветственного слова Главы Белозерского района Александра Завьялова и вручения премий выпускникам 9 и 11 классов, получившим аттестат особого образца.

Начальник штаба Всероссийской военно-патриотической общественной детской организации Юнармия по Белозерскому району Алексей Гуляев принял в ряды юнармейцев 13 юных патриотов из Светлодольской школы. Ребята произнесли патриотическую клятву и получили книжки юнармейца. С поздравлением выступил военный комиссар Белозерского, Мокроусовского и Варгашинского районов Курганской области Валихан Тутуков.

Затем все присутствующие насладились музыкальными номерами в исполнении Ольги Старцевой и Марины Демчук из Редькинского СДК. По завершении торжественной части мероприятия была организована работа 4-х площадок.

На первой состоялась встреча награжденных выпускников с Главой района Александром Завьяловым, на которой обсуждались важные вопросы, были определены планы на будущее.

На площадке «Футбольная» прошёл тур районного чемпионата по дворовому футболу с участием 4 команд общеобразовательных школ. Победу в турнире одержали игроки Памятинской школы, одержав победу со счётом 15:1 в борьбе за первое место с учениками Стеклозаводской школы.

Что касается «Оружейной» площадки, её возглавлял Антон Гуляев, директор Першинской школы. Ребята посетили учебно-тренировочные занятия по разборке-сборке автомата, магазина. Особо отличились в ловкости новоиспеченные юнармейцы, их стремление двигаться в этом направлении было ощутимым.

Площадка «Мастер-класс от группы «ЧС» пользовалась популярностью - на ней каждый желающий мог почувствовать себя в роли участника группы, а музыканты исполнили несколько песен и поделились советами

По завершении тематических площадок выступил местный силач Вадим Никитин. Ребята постреляли из пневматической винтовки и встретились с наркологом Алексеем Чухломиным, который смог рассказать о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения.

Фото Ольги Митрофановой.

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