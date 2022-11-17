В Белозерской ЦРБ капитально ремонтируют крышу поликлиники

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Белозерской центральной районной больнице капитально ремонтируют крышу здания поликлиники.

Контракт на проведения ремонтных работ заключен с предприятием «СтройГарант+». Демонтаж покрытия и деревянного каркаса крыши уже произведен. В настоящее время выполняется устройство новой стропильной системы.

Напомним, что целью региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Курганской области является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Только в текущем году завершены капитальные ремонты фельдшерско — акушерских пунктов в селах Першино и Светлый Дол. В ходе проведения работ в ФАПах заменили оконные и дверные блоки. В селах Большой Камаган и Памятное смонтированы модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов.

«В целях совершенствования оказания первичной медико — санитарной помощи в текущем году приобретены 3 легковых автомобиля Лада «Гранта», а также закуплено медицинское оборудование для оснащения модульных зданий ФАПов», - рассказывает руководитель Белозерской центральной районной больницы Миркамилжан Рахманов.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Кургансклй в социальной сети «ВКонтакте».