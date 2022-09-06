В библиотеке Югова расскажут о главных фильмах конца 60-х

Библиотека имени Югова присоединится к Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», организованной Российским обществом «Знание».

7 сентября в 17:00 Юговка приглашает всех жалеющих на просветительскую лекцию «Между Оттепелью и Застоем: советское кино конца шестидесятых». Встречу, в рамках акции «Поделись своим знанием» проведёт киновед, историк кино Валерий Алексеев. Лекция пройдёт в Президентском зале Юговки (3 этаж).

Гости узнают об одной пятилетке советского кино, в которую были сняты великие фильмы, отложенные «на полку», сообщает vk.com/yugovalib. Зрители услышат истории создания картин: «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского, «Интервенция» Геннадия Полоки, «Июльский дождь» Марлена Хуциева, «Седьмой ангел» Алексея Германа, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского и других. Особое внимание киновед уделит фильму Якова Сегеля «Разбудите Мухина».

Вход на встречи в рамках проекта «Поделись своим знанием» сводный.

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