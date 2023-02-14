В Богоявленском соборе города Кургана замироточили две иконы

В Богоявленском соборе замироточили иконы Божией Матери «Знамение» и святого пророка Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Настоятель храма иерей Леонид Перчугов на вечерней службе во время каждения храма увидел два потока стекающих капель на иконе Иоанна Предтечи.

«После службы я осмотрел образ более внимательно и заметил много капель в разных местах иконы. Подумал – может, масло из лампады попало? Спросил у работающих в соборе женщин, когда заправляли эту лампаду? Оказалось, масло не доливали довольно давно, а капли, выступившие на иконе, были свежие. Они появились даже на верхней части иконы, куда брызги из лампады не долетели бы в любом случае. Так мы поняли, что икона замироточила», – рассказал отец Леонид.

На следующий день после субботней Литургии алтарник собора Павел сказал настоятелю, что тоже заметил капли, но только на иконе Богородицы «Знамение». «Мы посмотрели и убедились, что по всей иконе тоже проступили такие же маслянистые капли. То есть, начали мироточить две иконы, находящиеся рядом», – пояснил отец Леонид.

Священник также рассказал об истории появления в иконостасе Богоявленского собора иконы святого Иоанна Крестителя: «Наш собор возведён по проекту храма Рождества Иоанна Предтечи, построенном в старинном городе Угличе на месте убийства шестилетнего мальчика-мученика Иоанна. Икона, написанная для зауральского собора, необычная: на ней рядом с Иоанном Предтечей изображён мальчик, держащий в руках нож, которым его убили. Сюжет иконы разработали иконописцы вместе с прежним курганским митрополитом Иосифом. Можно сказать, что эта икона – храмовая, отражающая историю появления и курганского собора».

Также в Богоявленском соборе находится частица главы младенца Иоанна.

По словам священника Леонида Перчугова, появление мироточения на иконах невозможно объяснить материальными законами, Господь посылает это маленькое чудо людям для укрепления веры. И предсказать такие события невозможно.

Фото с официальной страницы Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте».

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