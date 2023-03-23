В Богоявленском соборе представителям общества глухих рассказали о росписи храма

Инвалиды по слуху из Курганского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» побывали в Богоявленском соборе Кургана. Экскурсию для гостей храма провёл художник Сергей Осипов, который в настоящий момент занимается росписью стен главного придела собора.

Председатель курганского отделения общества Надежда Предвечная сурдопереводом поясняла гостям рассказ художника. Участники экскурсии узнали о сценах Страшного суда и страданиях Христа, изображённых в храме, посмотрели росписи со сценами предательства Иуды, несения креста Спасителем и других эпизодах.

Сергей Осипов рассказал об Евангельских событиях, по которым сделаны росписи, и поделился с гостями особенностями настенной живописи.

Затем экскурсия переместилась в нижний придел собора, посвящённый муромским князьям Петру и Февронии, где живописец сделал сообщение о житии святых и важности их почитания для семейного благополучия.

В рамках формате празднования Дня православной книги сотрудник миссионерского отдела епархии Ирина Байчерова вручила посетителям Евангелия.

Гостей угостили чаем с вареньем и жаворонками, по традиции испечёнными из постного теста.

Участники экскурсии поблагодарили Сергея Осипова за интересный рассказ, а Курганскую епархию - за организацию экскурсии.

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