В больнице Куртамыша приобретён инкубатор для новорождённых

В детском отсеке инкубатора обеспечивается надежная защита ребёнка от воздействия внешней среды, создаются условия для сохранения его жизни и дальнейшего развития.

«Оснащение дополнительной аппаратурой позволяет проводить мероприятия интенсивной терапии: переливание крови, дозированное введение лекарственных препаратов, аспирацию из верхних дыхательных путей, искусственную вентиляцию легких, - рассказывает главный врач Межрайонной больницы №6 Сергей Исаев. - Использование инкубатора позволяет уменьшить детскую смертность, повысить эффект реанимационных и врачебных мероприятий».

Приобретение инкубатора в Межрайонной больнице №6 стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость современного медицинского аппарата свыше полумиллиона рублей.

В последние годы в это медучреждение были приобретены рентгеновский аппарат, цифровой флюорограф, маммограф, стоматологическая установка, кислородные концентраторы, передвижной медицинский комплекс «Фельдшерско-акушерский пункт» и другое оборудование.

Фото департамента здравоохранения Курганской области.