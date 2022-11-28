В больших заводских семьях Курганмашзавода воспитывается более 700 детей

На Курганмашзаводе накануне Дня матери поздравили заводчанок с праздником. На предприятии трудится более 2300 мам, 220 из них – многодетные. В больших заводских семьях воспитывается более 700 детей.

Все родители стремятся, чтобы их дети были обеспечены самым необходимым и даже чуточку больше. А потому стабильная работа и достойная зарплата, которую предлагает Курганмашзавод, привлекает многих пап и мам. Только в этом году на Курганмашзавод устроилось 14 многодетных мам, у каждой из которых по трое и более детей.

В пятницу, 25 ноября, во Дворце культуры машиностроителей прошел концерт, на котором дети разных возрастов дарили женщинам танцы и песни. Фольклорный ансамбль «Цветень» порадовал гостей проникновенными музыкальными композициями. С восхищением зрительницы любовались заводским танцевальным дуэтом Владимира Мальтиникова и Елены Сидоровой.

Отметим, что у истоков десятков трудовых династий Курганмашзавода стоят именно женщины, которые приводят на завод своих детей.

По информации пресс-службы Курганмашзавода.

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