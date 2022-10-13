В Целинном муниципальном округе собрали 129 тысяч тонн зерна

В Целинном муниципальном округе завершилась уборка зерновых культур. В этом году аграрии Целинного муниципального округа собрали очень достойный урожай – 129 тысяч тонн зерна.

«Такого намолота зерновых не было, по крайней мере, уже пять лет. Погода, конечно, сыграла свою положительную роль, но главное - труд наших хлеборобов! Поздравляю с завершением жатвы всех, «чьи руки пахнут хлебом». Здоровья вам, счастья и благополучия! Вы - гордость земли целинной», - обратился к аграриям глава округа Александр Сытов в соцсети «Вконтакте».

Департамент агропромышленного комплекса уже сообщал, что в этом году ожидаются хорошие результаты. Ранее мы писали, что в Варгашинском округе завершился сбор зерновых и масличных культур. Всего было собрано 91,8 тысяч тонн зерновых культур и 14,6 тысяч тонн масличных культур. Уборка урожая продолжается в остальных муниципальных округах и районах.