В Целинном округе приведут в порядок опорную сеть

Губернатор Вадим Шумков поставил главеЦелинного округаАлександру Сытовузадачу привести опорную сеть в порядок за два последующих года.

Особое внимание ремонту дорог глава региона уделил в ходе своего рабочего визита в Целинный округ сегодня, 23 июня. Рабочий день в округе Вадим Шумков начал в 6:30 утра.

«Завершили ремонт трасс Куртамыш - Целинное и Шумиха - Целинное. В этом году соединим их ремонтом внутримуниципальной дороги протяжённостью почти 5 км. За последующие два года решили привести в порядок основную опорную сеть районного центра протяжённостью до 16 км. Начнём проектировать ремонт мостов. На торги выносим трёхлетний контракт на щебенение дороги на Косолапово и дальше, на Казак-Кочердык - более 47 км. На следующий год - ремонт трассы до границы с Челябинской областью», - написал губернатор на своей странице в соцсети«ВКонтакте».

В Целинном округе появляется всё больше мест притяжения для людей разного возраста. Здесь уже благоустроили центральную площадь, сквер имени Андрея Бухарова, в Матвеевке установили новую детскую площадку. Сейчас продолжается благоустройство парка Победы. Он преображается в современный ландшафтный парк. Красота природы дополняется пешеходными дорожками, подсветкой, малыми архитектурными формами, детской площадкой, скамейками. Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор поручил выделить дополнительное финансирование на стадион, который расположен в сердце парка.

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