В Целинном округе семьям мобилизованных помогают с дровами

Глава Целинного муниципального округа Александр Сытов держит на контроле организацию помощи семьям мобилизованных земляков. После того, как мужа, отца и боевого офицера Геннадия Валерьевича призвали по частичной мобилизации, его жена Алёна Александровна осталась одна с тремя детьми. Помощь семье оказалось как нельзя кстати. Районная власть взяла на себя заботы по приобретению и расколке дров. Зима не за горами, поэтому запас лишним не будет.

«Все мужские дела и заботы берём на себя. Ни одна семья наших мобилизованных земляков не останется без внимания. Это поручение губернатора Вадима Михайловича Шумкова и наше веление души и сердца», - сказал Александр Сытов.

Библиотечная система Целинного округа присоединилась к акции «Мы вместе» и собрала гуманитарную помощь для солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине. В коробках бойцам направили и предметы личной гигиены, и продукты длительного хранения: макароны, консервы, чай, сахар и многое другое. «Спасибо, солдаты, вам за то, что с честью несете огромную ответственность за родную страну. Пусть никогда не покидают вас отвага, мужество и решительность в действиях! Вы опора нашего государства, своей семьи, родных и близких! Мы с вами!»- передаёт пресс-служба администрации Целинного муниципального округа.

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