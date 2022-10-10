В Целинном округе создан муниципальный Молодежный Совет

В Целинном муниципальном округе принято решение о создании Молодежного совета. В него вошли самые активные представители молодёжи - от школьников до семейных людей из разных предприятий и организаций округа.

В своей минипрезентации каждый рассказал о своих интересах, весьма разноплановых! Молодёжь интересует не только организация собственного досуга, но и развитие культуры и спорта, волонтерского движения и модернизация библиотек, патриотическое воспитание и участие в акциях.

Пока состоялась организационная встреча, на которой был избран председатель Совета. Им стал Константин Маслов. Участники первого заседания обсудили план мероприятий и распределили силы по интересам.

- Старт был очень удачным, - сообщает сайт муниципалитета.

- Время, в котором мы живём, не простое. Поэтому очень важно держаться друг за друга, помогать друг другу. И это одна из задач, которую предстоит выполнить Совету - объединить возможности власти с инициативностью, активностью, задором молодых, - подвел короткий итог встречи глава округа Александр Сытов.

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