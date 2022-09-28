В Целинную ЦРБ по программе «Земский доктор» устраиваются на работу новые врачи

В Курганской области система здравоохранения пополняется новыми молодыми специалистами, которые трудоустраиваются в медучреждения после окончания высших и средних образовательных учреждений, в том числе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В Целинную центральную районную больницу в сентябре этого года трудоустроилась врач – участковый терапевт Ирина Сафиуллина. В 2022 году девушка окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет, а трудовую деятельность решила начать в сельской местности, став участницей программы «Земский доктор».

Также в этом году в Целинную ЦРБ трудоустроились два выпускника Курганского базового медицинского колледжа, планирующих участие в программе «Земский фельдшер». Годом ранее в Целинную ЦРБ в рамках программы «Земский доктор» пришел работать молодой врач – педиатр участковый, а по программе «Земский фельдшер» - молодая заведующая ФАПом.

За последние два года по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Целинной ЦРБ проведен капитальный ремонт хирургического отделения стационара. Установлен модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Косолапово. Автопарк пополнился тремя автомобилями. Приобретен новый флюорограф и регистратор мониторирования.

Кроме того, произведен капитальный ремонт поликлиники, отремонтировано детское поликлиническое отделение и приемный покой, произведено благоустройство территории вокруг больницы и приобретены две стоматологические установки.

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