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В Центр Илизарова на обучение приехали ортопеды из Индии и Пакистана

Медики будут учиться особенностям использования метода чрескостного остеосинтеза.

3 октября, 2022 - 15:45

В Международный день врача НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России принимает у себя интернациональную команду травматологов-ортопедов. На обучение методу чрескостного остеосинтеза по Илизарову приехали врачи из Индии и Пакистана.

:  Шанкар Ашаш, хирург-ортопед частной клиники Прасад (Индия), Рауф Шамс Уль Арифин, (Пакистан), Корисетти Абинандан, хирург-ортопед госпиталя Лайфлайн (Индия), , сообщает пресс-служба Центра Илизарова.

Шишодия Абилаш – хирург-ортопед, заведующий отделением ортопедии благотворительного госпиталя Ом Прем Вашингтонского ортопедического центра, впервые не только в Кургане, но и в России. Зона его профессиональных интересов – применение метода Илизарова при инфицированных травмах скелета. Его коллега хирург-ортопед госпиталя Лайфлайн  Корисетти Абинандан приехал научиться у корифеев особенностям использования метода на стопе, а ортопед-консультант Международного госпиталя и исследовательского центра Исламабада Рауф Шамс Уль Арифин интересуется техникой применения аппарата Илизарова при деформациях конечностей.  

Доктор Рауф прокомментировал: «Пакистан – развивающаяся страна, и у нас активно развивается метод Илизарова, меня сюда направили коллеги, которые уже прошли обучение на базе Центра. Сегодня в Пакистане более 30 центров, где применяется метод Илизарова, и когда я вернусь, я также собираюсь рекомендовать своим коллегам обучение в Центре».

В программе международных курсов: участие в операциях, обходах, разборах пациентов. Врачей из Пакистана и Индии ждет месяц, насыщенный лекциями и занятиями в тренажерном зале, где они смогут укрепить свои практические знания в области работы в  классикой ортопедии – методом чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Фото  с сайта Центра Илизарова.

 

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3 октября, 2022 - 15:45

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