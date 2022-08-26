В Центр Илизарова приехали на стажировку врачи-ортопеды из Ирана и Ирака

На стажировку в крупнейший центр травматологии и ортопедии в России приехали врачи из Ирака и Ирана. В течение двух недель практикующие врачи травматологи-ортопеды Альхамд Муртадха Муташер Кудаир (Ирак), Альясири Раджи Махсен Оада (Ирак), Доулатализадех Дариуш (Иран) будут перенимать опыт корифеев метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову.

В рамках учебной программы повышения квалификации – насыщенный график с лекциями, занятиями в тренажерном зале на муляжах и участие в операциях. По окончании международных курсов, уже 26 августа, врачи получат сертификаты и смогут применять метод Илизарова у себя на родине на качественно новом уровне.

А свое обучение продолжат специалисты из Поднебесной. Неделей ранее мы рассказывали о приезде китайской делегации практикующих врачей У Гохуа, Чжана Сяогуана и переводчицы Сяо Хун. О том, как проходит эта образовательная программа для коллег из Китая, по материалам группы маркетинга Центра Илизарова сообщает и китайская редакция Международного информационного агентства «Россия сегодня» https://sputniknews.cn/20220823/10433036…

Центр Илизарова располагает мощной образовательной площадкой, которая дает возможность на высочайшем уровне изучать специфику ведения сложных ортопедических пациентов с аппаратами Илизарова. Сейчас международный отдел НМИЦ ТО имени акад. Г.А. Илизарова ведет переговоры о приезде на курсы врачей из Пакистана, Индии и Саудовской Аравии.

По информации пресс-службы Центра Илизарова.