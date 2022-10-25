В центральном парке Шадринска установили «Куниц», «Косуль» и «Гуся»

В центральном парке Шадринска появились сказочные персонажи, символы города и обновлённые территории. Ведутся работы по установке зон отдыха и входной группы, высажены новые деревья и кустарники.

На площадке «Сказки» жители и гости города могут ознакомиться с «Царевной — лягушкой», написанной А.Н. Зыряновым в XIX веке в Шадринском уезде.

Также в городском саду можно увидеть «Куниц», «Косуль» и «Гуся». Именно эти животные являются главными символами города Шадринска.

Еще одной достопримечательностью станет сложившийся из малых архитектурных форм «пряник» - зона тихого отдыха.

В основу проекта благоустройства городского сада им. М.Ф. Кельдюшева заложено отражение культуры, самобытности и исторического наследия Шадринска.

Напомним, городской сад им. М. Ф. Кельдюшева победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и стал обладателем гранта.

Фото с официальной страницы администрации города Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

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