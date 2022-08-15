В Центре Илизарова будут учить китайских врачей проводить исправление сложных деформаций конечностей

В Центре Илизарова в течение двух месяцев будут повышать свою квалификацию два врача из Поднебесной. Китайская делегация из двух практикующих врачей У Гохуа (WU GUOHUA), Чжана Сяогуана (ZHANG XIAOGUANG) и переводчицы Сяо Хун (XIAO HONG) прибыла в Курган в первых числах августа. По программе иностранные курсанты будут изучать применение аппарата Илизарова при сложных врожденных деформациях, укорочениях, острых переломах, последствиях остеомиелита и т.д.

Оба врача имеют богатый опыт применения аппарата Илизарова у себя на родине, в Центре Илизарова планируют изучить тонкости применения знаменитой конструкции и повысить свой профессиональный уровень. Врач У Гохуа (WU GUOHUA) работает ортопедом-травматологом в больнице Эдбург в городе Лангфанг. Сяо Хун (XIAO HONG) занимает пост заведующего отделением ортопедии и травмы в Ортопедической больнице города Луохэ.

Рабочая программа курса включает участие китайских врачей в разборе пациентов с различными патологиями, изучат специфику ведения сложных ортопедических больных с аппаратами Илизарова, смогут наблюдать за действиями илизаровских хирургов в операционных залах.

По информации пресс-службы Центра Илизарова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.