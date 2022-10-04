В Центре Илизарова обучают команду ветеринаров

В Центре Илизарова 4 октября, во Всемирный день защиты животных, началось обучение ветеринаров. Двухнедельный курс дает знания и навыки применения метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову в ветеринарной практике. Обучение проходит на базе экспериментальной лаборатории Центра, располагающей крупнейшим в стране виварием. В команду врачей вошли шесть практикующих и начинающих специалистов России: от Подмосковья до севера и Пермского края. Их приезд связан с желанием повысить квалификацию и расширить перечень услуг в тех клиниках, где они работают.

Андрей Еманов, ведущий научный сотрудник экспериментальной лаборатории НМИЦ ТО имени акад. Г.А. Илизарова Минздрава России, к.в.н., организатор курсов, прокомментировал: «В последнее десятилетие метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову стал очень востребован. Много погружных технологий, которые часто дают отрицательный результат. И когда у врача возникает подобная ситуация, врач понимает, что есть метод, отвечающий всем принципам современной ортопедии и травматологии, а кроме того обеспечивающий биологическую совместимость имплант-кость».

Юлия Дерягина, представитель группа маркетинга Центра Илизарова, рассказала, что масштабный съезд ведущих ветеринарных врачей в Центре Илизарова состоится в июне 2023 года. В это время в Кургане планируется проведение пятой юбилейной Всероссийской ветеринарной научно-практической конференции. В этот раз, кураторы форума планируют отойти от чистой травматологии и обсудить нюансы предоперационного ведения животных с травмами и их послеоперационное восстановление.

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