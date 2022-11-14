В Центре Илизарова пациента из Казахстана спасли от ампутации конечностей

Случай с финансовым полицейским из Астаны стал одним из ярких клинических примеров использования уникальной методики несвободной трансплантации кости в Центре Илизарова.

В программе республиканского телевидения Азамат Есжанов рассказал об уникальной операции, проведенной в НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова, которая позволила ему ходить на своих ногах. У пациента 27 лет был обширный дефект мягких тканей голени, укорочение на 13 сантиметров. Он не ходил, мог только лежать. Тяжелую травму Азамат Есжанов получил при исполнении своих обязанностей во время погони за преступником. По месту жительства в Казахстане была предложена ампутация конечности. За последней надеждой Азамат приехал на лечение в Курган. Команда врачей травматолого-ортопедического отделения №3 провела ряд операций пострадавшему после ДТП.

Жителю Казахстана полностью заместили дефект мягких тканей и костей голени, компенсировав длину конечности. Пациенту пришлось заново учиться сидеть, вставать, опираясь на восстановленную ногу и ходить. Опытные врачи физической медицинской реабилитации помогли Азамату вернуть привычные функции движения.

Исследованиями по лечению пациентов с использованием уникальной методики несвободной трансплантации кости руководит доктор медицинских наук, ортопед Иван Мартель, рассказали «Новому миру» в отделе маркетинга Центра Илизарова.

Методика доказала, что во многих случаях является альтернативой ампутации и не имеет аналогов в мире.

Фото отдела маркетинга Центра Илизарова.

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