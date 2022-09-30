В Центре Илизарова прошли стажировку китайские врачи

В заключение двухмесячного образовательного курса двух практикующих врачей из Поднебесной состоялась итоговая встреча гостей с руководителем Центра Илизарова, доктором медицинских наук Александром Бурцевым, сообщает пресс-служба Центра Илизарова.

В ходе беседы представители китайской делегации У Гохуа (Wu Guohua), Чжан Сяогуан (Zhang Xiaoguang) и переводчица Сяо Хун (Xiao Hong) поблагодарили руководителя Центра за теплый прием и грамотную организацию образовательной программы. По возвращении на родину врачи намерены применить все полученные знания на практике и обязательно вернуться в Курган для получения дополнительных навыков.

На встрече Чжан Сяогуан (Zhang Xiaoguang) предложил заключить соглашение о сотрудничестве китайской и курганской клиник. В 2024 году в Пекине состоится следующий международный конгресс ASAMI (Ассоциации по изучению и применению метода Илизарова), стороны выразили общую надежду на встречу курганских и китайских коллег.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора Центра Илизарова пригласил врачей из Китая к участию в секции АСАМИ Россия, которая пройдет в рамках Всероссийского Съезда травматологов-ортопедов 1-3 декабря 2022.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»

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