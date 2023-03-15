В Центре Илизарова проводят уникальные суставосбераегающие операции на бедр

Врачи Центра Илизарова представили новый информационный продукт - программу для ЭВМ «HIP reconstruction». Данное программное обеспечение предназначено для предоперационного планирования пациентов с диспластическим коксартрозом, а также с вторичным коксартрозом в тех случаях, когда головка бедра имеет сферичную форму.

Программа разработана группой авторов: Михаилом Тепленьким, Джонибеком Фозиловым, Евгением Олейниковым. Суставосберегающие операции на тазобедренном суставе у детей – основное направление клинической работы травматолого-ортопедического отделения. Разработанный информационный помощник – часть большой работы на перспективу.

Информационные помощники – новый виток в развитии отечественной травматологии и ортопедии для обеспечения максимальной безопасности пациента во время операции. Четкое математическое моделирование исключает ошибки в расчетах в связи с переносом изображений на бумагу. Человеческий фактор сводится к нулю. Искусственный интеллект выдает предварительный диагноз и план лечения.

Как показывает опыт, время от разработки до внедрения медицинского изделия или технологии в практику значительно сокращается.

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