В Центре Илизарова спасают пациентов со сложными травмами скелета

В преддверии сезона гололеда состоялось интервью с руководителем травматолого-ортопедического отделения №1, к.м.н. Сергеем Бойчуком. Разговор шел о всевозможных видах травм скелета у пациентов с 18 лет и старше, успешным лечением которых занимаются высококвалифицированные специалисты Центра.

Наряду с методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову при повреждениях скелета и мягкотканного компонента (привычный вывих плеча, повреждения сухожилий бицепса, ахиллова сухожилия, застарелые повреждения сочленений ключицы) применяются и другие эффективные методики: классическое оперативное вмешательство, артроскопия, лавсанопластика.

Каждая операция, по словам Сергея Бойчука, по-своему уникальна. В отделении проходил лечение пациент из Шадринска, получивший в дорожной аварии 5 переломов: обоих бедер, голени, плеча и предплечья. Пострадавшего с множественной травмой доставили санавиацией из районной больницы в Центр Илизарова. Оперировали две бригады врачей травматологов-ортопедов. Результат операции и исход лечения были успешными, пациент вернулся к полноценной жизни. От инвалидности был спасен и другой житель области, который после ДТП получил тройной перелом шейки бедра. Врачи подчеркивают, что даже один такой перелом мог сделать человека инвалидом. В данном случае и этот пациент ушел из Центра на здоровых ногах.

Профиль отделения позволяет в короткие сроки на экспертном уровне решать такие проблемы, как: перелом шейки бедра, неправильно сросшиеся переломы, застарелые травмы.

Привычный вывих плеча или травмы сухожилий характерны преимущественно для спортсменов и людей, которые не жалеют свой организм, поднимая большие тяжести. Также к категории риска относятся люди, получившие неэффективное лечение острой травмы в других учреждениях. К осложнениям, по мнению к.м.н. Сергея Бойчука, могли привести: грубые манипуляции, неправильная фиксация и ранняя активность самого пациента. Всего этого можно избежать, попав в руки к профессионалам.

На базе отделения есть койки медицинской реабилитации, когда пациент, не покидая Центра, может пройти курс восстановительного лечения под контролем опытных инструкторов.

Лечение в травматолого-ортопедическом отделении №1 Центра Илизарова проходит на бесплатной основе в рамках территориальной программы региона и госгарантий. Маршрутизация пациентов с травмой определена таким образом: непосредственное обращение пациента с полисом, СНИЛСом и направлением от хирурга. Врачи ТОО №1 Сергей Бойчук, Анатолий Карасев, Людмила Мельникова ведут прием в КДО каждую среду и четверг. Записаться на прием можно по телефону контакт-центра 8(3522) 44-35-03. Также можно предварительно обсудить свою проблему по телефону отделения №1: 8(3522) 45-41-57

Кроме того, можно воспользоваться виртуальной консультацией на сайте и также адресовать рассмотрение своего клинического случая врачам травматолого-ортопедического отделения №1.

По информации группы маркетинга НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России.

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