В Центре Илизарова успешно прооперированы пациенты с врожденными аномалиями кисти

Уникальная отечественная методика, основанная на классике ортопедии, вновь помогла вылечить врожденные аномалии кисти нескольким пациентам из Бурятии, ХМАО и Челябинской области.

Трехгодовалому жителю Урала в Центре Илизарова подарили надежду на нормальную функцию движения обеих кистей. В семье оба ребенка с генетической патологией – синдактилия, при которой срастаются все или отдельные пальцы на кисти или стопе. Старший ребенок был успешно прооперирован ранее, сейчас на оперативном лечении в Кургане находится младший ребенок. У малыша сросшиеся 4-й и 5-й пальчики на правой и левой руках. На одной кисти пальчики уже разделены, на второй – еще предстоит лечение.

На 10 000 населения синдактилия встречается в среднем у 8 детей. Ежегодно в Центр Илизарова с подобным пороком развития кисти обращаются около 30 пациентов. В специализированных отделениях Клиники реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти для лечения врожденных аномалий развития кисти применяются отечественные методики, разработанные непосредственно врачами Центра на основе метода Илизарова и его аппарата для остеосинтеза трубчатых костей кисти. Мини-фиксатор позволяет добиться в большинстве случаев 100%-го результата.

«Методика включает 2 этапа: первый этап – наложение аппарата Илизарова для создания запаса мягких тканей. Мы начинаем выращивать кожу для формирования пальчиков. После того, как кожу разделяем, появляется раневой дефект, чтобы его закрыть, необходима кожа, чтобы его не брать с донорских участков, мы предварительно ее выращиваем при помощи аппарата Илизарова. После того, как будет выращен необходимый запас кожи, будет сформирован межпальцевой промежуток», - прокомментировал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Денис Тягунов.

Для применения эксклюзивной методики используется специально разработанный кейс с деталями и инструментарием для микрохирургических операций на кисти также отечественного производства на заводе Филиал ФГУП «ЦИТО» в Кургане имени академика Г.А. Илизарова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.