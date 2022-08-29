В Центре Илизарова закончились съемки для документального фильма телеканала «Россия-24»

В Центре Илизарова 26 августа работала съемочная группа канала «Россия-24». Репортаж из Центра Илизарова станет большой частью документального фильма о Курганской области.

Проект Алексея Михалева включает многочисленные фильмы о его деловых путешествиях по регионам России, в том числе в Зауралье.

Визитной карточкой Курганской области является национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Илизарова. В своем интервью руководитель клиники, Александр Бурцев рассказал о концепции развития учреждения, о тех плацдармах, которые дают Центру право быть ведущим в стране в своем направлении, о ключевых ценностях, позволяющих беречь традиции и планировать будущее, а также о важности взаимодействия с региональным и межведомственным здравоохранением. Это значимо с точки зрения развития самого Центра и укрепления его позиций как НМИЦ ТО.

Съемки проходили в клинике патологии позвоночника и редких заболеваний. На базе трех отделений проводятся высокотехнологичные операции по лечению патологии позвоночника. В одну команду интегрированы высококвалифицированные ортопеды, нейрохирурги, нейрофизиологи. Специалисты медицинского центра берутся за лечение патологии, которая ранее считалась неизлечимой.

В отделении медицинской реабилитации прошла презентация новейшего оборудования для восстановления пациентов после операций на опорно-двигательном аппарате, работа врачей физической реабилитационной медицины с взрослыми и маленькими пациентами.

Съемочная группа завершила свою работу в музее истории Центра Илизарова. Автора проекта заинтересовали первые пациенты Гавриила Абрамовича, которые на начало 80-ых считались самым высоким и самым маленьким пациентом ортопеда, - это Аркадий Герман из Вологодской области (2,18 м) и Роберто Бьянки из Италии (86 см).

Показ фильма о Курганской области планируется на середину сентября. После Зауралья команда канала «России-24» отправится на Дальний Восток, и этим фильмом завершится их съемочный год деловых путешествий.

По информации пресс-службы Центра Илизарова.